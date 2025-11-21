С 23 ноября 2025 года вступают в силу изменения и дополнения в правила дорожного движения, сообщает Polisia.kz.

Ключевые нововведения:

Скорость для грузовиков в населённых пунктах — ограничение до 50 км/ч. Исключение составляют участки, где дорожные знаки разрешают скорость до 80–90 км/ч. Цель изменения — снижение риска гибели пешеходов: при скорости 60–65 км/ч риск смертельного исхода возрастает в 4,5 раза по сравнению с 50 км/ч (данные ВОЗ).

Движение колонной в плохую видимость — уточнены права и обязанности водителей и полиции при буране, тумане, снегопаде и дожде. Перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка запрещены. Колонны более 10 автомобилей должны сопровождаться двумя патрульными машинами.

Остановка автобусов М2 и М3 — теперь разрешена посадка и высадка пассажиров на остановках маршрутного транспорта.

Использование проблесковых маячков — оранжевые и жёлтые маячки с магнитным креплением можно применять без разрешений на дорогах при выполнении работ, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, групп велосипедистов и на автобусах с детьми. Ранее требовалось оформление разрешений и внесение отметок в техпаспорт.