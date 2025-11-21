Мыши в школах и детсадах: детей перевели на дистанционку в Атырауской области

В селе Бейбарыс Махамбетского района две школы и два детских сада временно закрыты для очного обучения из-за обнаружения грызунов: учащиеся перешли на дистанционный формат, а учебные заведения приостановили работу для проведения дезинфекции, передает AtyrauPress.

В управлении образования Атырауской области сообщили, что в Махамбетском районе в сельском округе Бейбарыс в зданиях двух школ и двух детских садов завелись мыши.

В связи с этим с 19 ноября 573 учащихся 1–11 классов средней школы имени А.Байтурсынулы и 261 учащийся Талдыкольской средней школы перешли на дистанционный формат обучения.

Кроме того, для полного и качественного проведения дезинфекционных работ временно приостановлена деятельность детских садов «Балдырган» и «Балақай», где воспитывается около 300 детей.

В настоящее время специализированные службы проводят дезинфекцию и санитарный контроль. После полной ликвидации угрозы все учреждения вернутся к обычному режиму работы и обучению.

