В Уральске суббота будет прохладной: осадков не ожидается

22 ноября жители западных регионов Казахстана вновь ощутят переменчивый характер ноябрьской погоды, передают синоптики.

Уральск — В субботу ожидается прохладный день с переменной облачностью. Днём температура поднимется до +7…+9 °C, ночью — до +3…+4 °C. Ветер слабый, осадков не прогнозируется.

Атырау — В городе сохранится мягкая ноябрьская погода: днём — около +14…+17 °C, ночью — до +7…+9 °C. Облачно с прояснениями, без значительных осадков; ветер южный до 4 м/с.

Актау — Днём будет тепло для ноября: до +16…+18 °C, ночью — +6…+8 °C. Солнечно, без осадков; ветер юго-восточный до 7–8 м/с.

Актобе — Днём температура составит примерно +8…+10 °C, ночью — до +5…+7 °C. Облачно, возможны осадки до обеда. Ветер слабый.

Несмотря на комфортные температуры погода в регионе остаётся нестабильной, поэтому жителям стоит учитывать возможные колебания и одеваться по-осеннему.