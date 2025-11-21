Комитет государственных доходов снова фиксирует случаи рассылки фейковых уведомлений о «необходимости срочной уплаты налога», предупреждает ведомство. Мошенники отправляют письма на электронную почту или звонят, представляясь сотрудниками налоговых органов, и утверждают, что у граждан отсутствует налоговая отчётность по форме 270.

По новой схеме злоумышленники выдают себя за курьеров и заявляют, что у налогоплательщика якобы есть письмо из налоговой. Они предлагают «доставку» за счёт КГД и отправляют СМС с номера 1414 от имени «Enbek.kz», после чего просят продиктовать шестизначный код — фактически доступ к сервисам.

КГД настоятельно призывает граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому коды подтверждения. Проверять информацию рекомендуется только через официальные источники и государственные сервисы.