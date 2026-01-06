Сейчас ведется строительство еще трех культурных объектов.

В акимате ЗКО , что за последние три года в регионе построили и ввели в эксплуатацию 15 домов культуры и культурно-спортивных комплексов. На эти цели направили 8 миллиардов тенге. За это время в регионе появились визит-центр в Бокейординском районе, девять домов культуры, три культурно-спортивных комплекса и две библиотеки.

Сейчас в области продолжается строительство ещё трёх культурных объектов общей стоимостью 1,6 миллиарда тенге. Все проекты нацелены на развитие культурной жизни и поддержку творческих инициатив, прежде всего в сельской местности.

Кроме того, при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» обновили 25 сельских библиотек. А в Уральске по поручению Президента и при содействии фонда «Самұрық-Қазына» открылся креатив-хаб.