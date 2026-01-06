Использование этих добавок в составе чая не допускается действующими санитарными нормами и техническими регламентами таможенного союза.

В Казахстане введены временные санитарные меры в отношении чёрного чая, не соответствующего требованиям безопасности. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач РК.

Как сообщили в санитарно-эпидемиологической службе, в ходе контрольных закупок и лабораторных исследований выявлены факты производства и реализации чёрного чая с добавлением пищевых красителей — жёлтого «Солнечный закат» (Е110), тартразина (Е102) и понсо 4R (Е124). Использование этих добавок в составе чая не допускается действующими санитарными нормами и техническими регламентами таможенного союза.

Кроме того, на упаковках продукции были указаны недействительные адреса производства и расфасовки, что свидетельствует об отсутствии разрешительных документов на осуществление деятельности. Данные нарушения были установлены в ходе санитарно-эпидемиологических расследований.

В связи с выявленными нарушениями введён запрет на ввоз и реализацию следующих наименований чёрного чая:

«Апамның шәйі Premium Gold», «Al-Hayat Golg», «БАЛҚИЯ Premium Gold» — производитель ТОО «Orda Trade Astana» (Алматинская область);

«Sultan Suleyman», «Pakistan Tea» — производитель ТОО «Real Trade Astana» (г. Астана);

«БАЛҚИЯ Premium Gold» — производитель ИП «Аль-Хадия» (г. Алматы);

«Aje Onim» — производитель ИП «Орда Чай» (г. Алматы) по заказу ТОО «Кальций»;

«Al-Hayat Golg» — производитель «Empire KENIY E.P.Z. Limited» (Алматинская область);

«Al-Jannat Premium» — производитель ИП «Ferdaus» (г. Алматы);

«Alfarah» — производитель на упаковке не указан.

Санитарные службы призывают предпринимателей и потребителей быть внимательными при выборе пищевой продукции и сообщать о фактах реализации товаров сомнительного качества.