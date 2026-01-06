Зангар Нурланулы занял 12‑е место в мировом рейтинге среди юниоров.

Казахстанский юниорский теннисист Зангар Нурланулы совершил заметный рывок в обновлённом мировом рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). По данным пресс‑службы ITF, 17‑летний спортсмен поднялся на 12‑е место в мировом рейтинге среди юниоров.

Такой прогресс произошёл перед стартом первого в сезоне юниорского турнира Большого шлема — Australian Open, который пройдёт в Сиднее с 24 января по 1 февраля. На этом турнире Зангар будет под 10 номером и начнёт выступления сразу с основной сетки.

Зангар впервые заявил о себе на мировой арене прошлой осенью, когда сенсационно добрался до полуфинала юниорского US Open, обыграв нескольких соперников из топ‑10 и став первым казахстанцем, достигшим такой стадии на американском турнире Большого шлема.

Также в обновлённом рейтинге другие молодые казахстанские теннисисты показывают прогресс: Дамир Жалгасбай поднялся на 31‑ю позицию, а Даниель Тазабеков занимает 52‑е место.