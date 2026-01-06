Астрологи советуют не игнорировать новые импульсы и использовать их для установки намерений на весь год.

С 5 по 11 января 2026 года астрологи отмечают мощный сдвиг, который откроет новые возможности и принесёт перемены для всех знаков Зодиака. Эту неделю эксперты называют точкой настройки на весь 2026 год — время, когда прошлое остаётся позади, а новые намерения формируют будущее.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Энергетика января подталкивает к активным действиям и самовыражению. Это период, когда важно использовать возможности, открывающиеся перед вами. Смелость и инициативность помогут добиться успеха, особенно в карьере и личных проектах.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Для представителей земной стихии неделя принесёт практические изменения и необходимость порядка. Хорошее время для планирования бюджета, приведения дел в порядок и укрепления стабильности. Следите за здоровьем и бытовыми вопросами — мелочи могут иметь значение.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки почувствуют влияние на отношения и коммуникации. Возможны новые знакомства, важные переговоры и творческое вдохновение. Это удачный период для социальных проектов и налаживания связей.

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

Энергетический сдвиг особенно сильно ощущается на внутреннем уровне: время самоанализа, интуиции и эмоциональной гармонии. Сейчас важно прислушиваться к себе, доверять внутреннему голосу и завершать старые эмоциональные истории.