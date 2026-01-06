Они призваны стать «визитной карточкой» местных властей и важной частью дальнейшей модернизации государственных сервисов.

В Казахстане Центры обслуживания населения (ЦОН) будут переформатированы в современные цифровые офисы, работающие по принципу, похожему на Apple Store. Об этом сообщил заместитель премьер‑министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.

По словам министра, ежегодно казахстанцы посещают ЦОНы около 15 миллионов раз, при этом 80% обращений приходится всего на 10 наиболее популярных государственных услуг.

— В прошлом году мы начали полную оцифровку этих услуг. Некоторые из них уже переведены в безальтернативный онлайн‑формат. В результате мы наблюдаем стремительное снижение посещаемости центров обслуживания населения, — отметил Мадиев.

В связи с этим в стране планируется переход от привычного формата «окно — очередь — бумага» к комфортным цифровым офисам. В новых цифровых зонах граждане смогут самостоятельно получать госуслуги через компьютеры и терминалы, а сотрудники будут не столько принимать документы, сколько помогать и консультировать.

Министр также подчеркнул, что акиматам необходимо обеспечить соответствующее техническое оснащение таких офисов, чтобы они стали удобной и современной точкой обслуживания для населения.