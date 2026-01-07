Рождество Христово отмечают православные христиане 7 января.

7 января православные христиане во всём мире отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Христово. В этот день верующие вспоминают рождение Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя человечества.

В ночь на 7 января в храмах проходят праздничные богослужения. В Уральске центральную Рождественскую службу возглавил епископ Уральский и Атырауский Вианор. Богослужение состоялось в Храме Христа Спасителя и собрало сотни верующих. Горожане пришли помолиться, разделить радость праздника и поздравить друг друга с Рождеством.

— Сегодня мы пришли на службу всей семьёй, чтобы вместе помолиться, поблагодарить Бога и почувствовать ту особую тишину и свет, которые приносит этот праздник. Пусть Рождество наполнит каждый дом миром, теплом и любовью, укрепит семьи, подарит здоровье, взаимопонимание и надежду. Пусть в сердцах будет больше добра, а рядом — самые родные и близкие. Божьего благословения и светлой радости всем, — поздравила жительница Уральска Елена.

Епископ Уральский и Атырауский Вианор поздравил духовенство и верующих с праздником Рождества Христова. В своём послании он напомнил, что Рождество — это весть о любви Бога к человеку и о спасении всего человечества.

Владыка отметил, что в мире сегодня особенно важно хранить христианские ценности, не поддаваться злу и нести свет Христов через милосердие, любовь и помощь ближним, особенно нуждающимся, одиноким и страждущим.

— Пусть свет Вифлеемской звезды укрепит нас в вере, дарует мир, духовную радость и силы преодолевать жизненные испытания, — говорится в послании.

Епископ Вианор пожелал всем мира, благословения Божия, укрепления в православной вере и призвал встречать Рождество с открытым сердцем, неся радость праздника окружающим.