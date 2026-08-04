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Социум

Военная техника на дорогах: что нужно знать казахстанским водителям

В августе и сентябре на дорогах и полигонах Казахстана начнется масштабное перемещение войск.
Дана Рахметова
Военная техника на дорогах: что нужно знать казахстанским водителям
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В августе и сентябре на казахстанских дорогах станет больше военной техники. По информации министерства обороны РК, армия начинает масштабные переброски войск и вооружения для участия в стратегических учениях «Батыл тойтарыс – 2026».

Минобороны заверяет: все передвижения плановые и проходят под строгим контролем. Военные поедут по всей стране комбинированным способом — на поездах, автомобилях и вертолетах.

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Маневры охватят полигоны по всей республике. Командование ставит задачу проверить, насколько слаженно работают разные рода войск.
Впервые за долгое время армия будет отрабатывать задачи не только на земле, в воздухе и на море, но и в киберпространстве. Это комплексный экзамен для всех подразделений в условиях современных конфликтов.

Автомобилистам стоит учитывать, что на трассах общего пользования могут формироваться колонны военной техники. Эксперты советуют сохранять бдительность и не пытаться обгонять спецтранспорт на опасных участках.

Главное правило для граждан сейчас — не поддаваться панике. В ведомстве просят доверять только официальным источникам и не публиковать в соцсетях видео передвижения войск, чтобы не нарушать закон.

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