В Уральске иномарка сбила мальчика: ребенок в коме

ДТП произошло 24 июля 2026 года на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы Оракбаева. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомобиля марки Toyota RAV4 наехал на несовершеннолетнего пешехода. Пострадавшему 11 лет.

В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в городскую многопрофильную больницу. Как рассказал заместитель директора по медицинской части ГМБ Уральска Дияс Жайлаубайулы, в настоящее время пациент находится в отделении реанимации.

- Состояние крайне тяжёлое, сознание отсутствует - пациент в коме, дыхание поддерживается с помощью аппарата ИВЛ, - прокомментировали в медучреждении.

По данному факту полиция начала досудебное расследование. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.