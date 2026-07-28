Поводом для замечания стал доклад главы региона о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

На заседании правительства 28 июля 2026 года Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал акима Алматинской области Марата Султангазиева. Поводом для замечания стал доклад главы региона о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Открывая обсуждение, Премьер-министр напомнил, что проект реализуется без привлечения средств из республиканского бюджета, поэтому регионам необходимо максимально эффективно использовать предусмотренное финансирование.

Бектенов отметил положительную динамику в Атырауской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетысу, однако указал на отставание в других регионах:

- Вместе с тем имеются и регионы с недостаточными темпами реализации инвестиционных проектов, - подчеркнул глава Кабмина.

В ответ аким Алматинской области Марат Султангазиев отчитался, что в регионе запланированы 10 проектов на сумму 62,9 млрд тенге, включая работы по электро-, тепло- и водоснабжению. Обьясняя задержки по некоторым объектам, аким сослался на отмену итогов конкурсов прокуратурой, затяжные конкурсные процедуры АО «АЖК», а также на решение Министерства финансов, которое внесло два инфраструктурных проекта в перечень неприоритетных.

Выслушав объяснения акима Алматинской области, Олжас Бектенов отреагировал на попытки переложить ответственность на другие ведомства и организации.