Когда завершат реконструкцию трассы в Актюбинской области

В Актюбинской области продолжается масштабная реконструкция республиканской трассы Актобе - Карабутак - Улгайсын. Весь проект разбит на семь участков, и на двух из них - в Айтекебийском районе - подрядчики уже приступили к активным работам. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

На участке 927-965 км протяжённостью 38 км задействована подрядная организация ТОО "Ақ жол". Компания ведет мобилизацию: на площадку завозят спецтехнику и стройматериалы, возводят вахтовые городки и обустраивают склады.

На участке 965-1025 км (протяжённостью 60 км) компания "Сине Мидас Строй" уже начала земляные работы. В планах подрядчика на этот год - полностью сформировать земляное полотно.

На объектах задействованы экскаваторы, самосвалы и асфальтоукладчики, на площадки непрерывно поставляют щебень, песок и асфальт.

В акимате отмечают, что после завершения реконструкции трасса станет безопаснее, а её пропускная способность существенно вырастет. Полностью сдать обновлённую дорогу в эксплуатацию планируют в 2029 году.