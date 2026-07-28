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Экономика

Казахстан сохранил лидерство по поставкам растительного масла в Узбекистан

Saida Nygmet
Казахстан сохранил лидерство по поставкам растительного масла в Узбекистан
Фото: Olescope.ru

Казахстан второй год подряд остается крупнейшим поставщиком растительных масел на рынок Узбекистана. С сентября 2025 года по май 2026 года объем экспорта казахстанской масложировой продукции в соседнюю страну достиг 553 тыс. тонн. Это на 130,8 тыс. тонн, или на 31%, больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года, передает МойГород.

По итогам 2025 года доля Казахстана на рынке растительных масел Узбекистана превысила 90%. Устойчивый рост поставок отмечается на протяжении последних пяти сезонов.

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Одновременно увеличиваются общие объемы экспорта продукции масложировой отрасли. За девять месяцев маркетингового года Казахстан поставил за рубеж растительное масло, шрот и жмых на сумму $944 млн.

Экспортная выручка выросла на $331 млн, или на 54%, по сравнению с сентябрем — маем 2024/2025 годов. По прогнозам, к завершению текущего маркетингового года экспорт растительного масла, шрота и жмыха превысит $1,15 млрд.

Рост внешних поставок обеспечивается развитием отечественной переработки. Действующие мощности по переработке масличных культур в Казахстане превышают 5,2 млн тонн в год, включая 4,4 млн тонн мощностей по переработке подсолнечника. Это на 700 тыс. тонн больше совокупных перерабатывающих мощностей Узбекистана.

За счет строительства и запуска новых предприятий к 2028 году мощности казахстанской масложировой отрасли планируется увеличить до 8 млн тонн в год.

Казахстанская продукция поставляется более чем в 20 стран. Страна также полностью покрывает потребности государств Центральной Азии в подсолнечном шроте и занимает шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла. В перспективе отрасль планирует войти в тройку крупнейших мировых экспортеров и довести экспортную выручку до $2 млрд.

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