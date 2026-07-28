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Социум

Сладкий экспорт: в какие страны Казахстан продаёт тысячи тонн своего мороженого

С начала года в стране выпустили 35,1 тысячи тонн мороженого.
Варвара Тыщенко
Сладкий экспорт: в какие страны Казахстан продаёт тысячи тонн своего мороженого
Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские производители мороженого за первое полугодие существенно нарастили объемы производства и поставок за рубеж: экспорт продукции вырос на 38,5% и продолжает уверенно опережать импорт, сообщает пресс-служба Минсельхоза. С начала года в стране выпустили 35,1 тысячи тонн мороженого - это на 47,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Заметный рывок отрасли обеспeчил запуск нового производственного комплекса в Алматинской области мощностью до 350 тонн продукции в сутки. Крупнейшим игроком и основным экспортёром остаётся компания "Шин-Лайн", которая обеспечивает около половины внутреннего рынка и до 95% зарубежных поставок.

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Куда везут казахстанское мороженое

За пять месяцев 2026 года страна отправила на экспорт более 8,3 тысячи тонн холодной продукции. Главным покупателем остается Россия - на её долю приходится почти 69% от общего объема экспорта (5748 тонн).

Также в список основных импортеров вошли:

  • Кыргызстан - 2019 тонн (впечатляющий рост на 46,7% за год);
  • Узбекистан - 498 тонн;
  • Таджикистан - 53 тонны;
  • Монголия - 17 тонн;
  • Азербайджан - 8 тонн.

Параллельно отечественные производители продолжают прорабатывать новые логистические маршруты для выхода на рынок Китая.

Что происходит с импортом

Вход зарубежных брендов на казахстанский рынок растет гораздо скромнее - за тот же период импорт увеличился всего на 7,1% (до 5145 тонн).

Основными поставщиками сладостей в Казахстан остаются Россия (2250 тонн) и Кыргызстан (2073 тонны). Однако самую динамичную активность показали поставщики из Беларуси и Узбекистана: ввоз их продукции вырос на 118% и 78,9% соответственно.
 

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