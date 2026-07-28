В Казахстане пресекли крупную нелегальную добычу золота с участием граждан Китая

К нелегальным работам организаторы привлекли более 30 человек.

В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области ликвидировали крупный подпольный промысел по добыче и переработке драгоценных металлов, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. К нелегальным работам организаторы привлекли более 30 человек, среди которых оказались иностранцы.

По данным следствия, чёрные старатели без каких-либо разрешительных документов развернули масштабные работы вблизи села Акбулак. Для промывки руды они захватили участок площадью 30 гектаров, задействовав промышленное оборудование и тяжёлую спецтехнику.

- Окружающей среде причинен значительный ущерб: уничтожен и деградирован плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки. К противоправной деятельности привлечены более 30 работников, в том числе граждане КНР, - заявили в АФМ.

В ходе обысков сотрудники ведомства изъяли внушительный парк техники: четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, две промустановки для извлечения руды и шесть 40-тонных самосвалов.

Расследование продолжается.

