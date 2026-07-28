Доходы жителей ЗКО выросли на 10,2%, но покупательная способность падает

Номинальный доход жителей региона превысил 227 тысяч тенге в месяц, однако из-за высокой инфляции покупательная способность населения упала на 0,8%.

В Бюро национальной статистики Казахстана опубликовали данные о денежных доходах населения за первый квартал 2026 года. По стране среднедушевой номинальный денежный доход составил 252 619 тенге в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 11,8%. Однако с учетом инфляции (индекс потребительских цен за этот период составил 11,7%) реальные доходы населения увеличились всего на 0,1%.

Номинальные денежные доходы - это все денежные поступления населения, которые используются на повседневные расходы, накопления и ведение деятельности. В расчет входят доходы от работы, предпринимательства и социальные выплаты.

Среднедушевой доход рассчитывается как общая сумма денежных доходов населения, разделенная на численность постоянного населения.

Реальный денежный доход показывает, сколько товаров и услуг люди могут купить на свои доходы после учета инфляции.

В Западно-Казахстанской области среднедушевой номинальный денежный доход в первом квартале 2026 года составил 227 868 тенге в месяц, тогда как годом ранее он был 206 760 тенге. Номинальные доходы жителей региона выросли на 10,2%, однако с учетом инфляции реальные доходы снизились на 0,8% - показатель составил 99,2% к уровню первого квартала 2025 года. Это означает, что, несмотря на увеличение доходов в денежном выражении, их покупательная способность немного уменьшилась.