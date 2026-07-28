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Спорт

Оралда садақ атудан ел чемпионаты өтуде

Қазақстан чемпионатына 260 спортшы қатысып жатыр.
Ажар Хамитова
Оралда садақ атудан ел чемпионаты өтуде
БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасының фотосы

Оралда ересектер, жастар мен юниорлар арасында садақ атудан Қазақстан чемпионаты басталды. Ел чемпионатында 260 спортшы бақ сынауда. Байрақты бәсеке 26 шілде мен 1 тамыз аралығында ұйымдастырылмақ. Республикалық чемпионатқа Чемпионатқа Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Ақмола, Алматы, Жетісу, Павлодар, Түркістан, Қарағанды және Батыс Қазақстан облысының құрамасы қатысып жатыр.

- Чемпионаттың негізгі мақсаты - спортшылардың шеберлік деңгейін арттыру, халықаралық аренада ел намысын қорғайтын мықты спортшыларды анықтау және Азия ойындарына, Әлем және Азия чемпионаттарына, Әлем кубогі кезеңдеріне, сондай-ақ Олимпиада ойындарына қатысатын Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасына үміткерлерді іріктеу, - деп хабарлады Батыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз қызметі.

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Сайыстың жеңімпаздары ел құрамасының сабында өнер көрсетеді. Бірнеше күнге жоспарланған бәсекенің финалы 31 шілдеде ұйымдастырылмақ.

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