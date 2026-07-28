Бектенов поручил акиматам за две недели решить вопросы финансирования региональных проектов

Глава Кабмина отдельно подчеркнул, что реализация Национального проекта находится на личном контроле Президента, а руководители несут персональную ответственность за каждый этап.

На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ряд жестких поручений руководству министерств и региональных акиматов. Глава Кабмина отдельно подчеркнул, что реализация Национального проекта находится на личном контроле Президента, а руководители несут персональную ответственность за каждый этап.

В первую очередь Бектенов акцентировал внимание на финансировании и заключении договоров в регионах.

- Поручаю акиматам регионов в двухнедельный срок принять соответствующие меры по проектам, реализуемым в текущем году. Совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики, национальной экономики до конца года обеспечить завершение всех запланированных ремонтных кампаний. Акимы областей несут за это персональную ответственность. Министерству промышленности и строительства ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации инфраструктурных проектов, - заявил Олжас Бектенов.

Параллельно министерствам поручено до 1 сентября ускорить работу по заключению оффтейк-контрактов для создания новых и расширения действующих производств в Казахстане.

Отдельный блок поручений касался цифровизации и порядка в сфере ЖКХ.

- Цифровые инструменты в энергетическом и коммунальном секторах обеспечивают прозрачность и более высокую эффективность всех бизнес-процессов. Министерствам промышленности и энергетики ускорить внедрение единой цифровой платформы Smart Turmys. Наряду с этим, необходимо до 1 сентября принять единые стандарты к приборам учета коммунальных ресурсов и программному обеспечению с разделением на группы потребителей, - отметил глава Правительства.

Кроме того, Олжас Бектенов дал следующие поручения со сроком исполнения до 1 сентября: