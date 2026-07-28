Пекло в Уральске: как аномальная жара укладывает горожан на больничные койки

За три дня за медпомощью обратились более 50 человек.

Лето в Уральске показывает свой суровый нрав: столбики термометров бьют рекорды, а город превращается в настоящую раскаленную сковороду. Спасаться от палящего солнца удается далеко не всем.

Статистика пекла: десятки обращений за считанные дни

Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, всего за три дня из-за палящего солнца за медицинской помощью обратился 51 человек, среди них - один ребенок.

Большинство взрослых жалуются на классические симптомы перегрева:

резкое повышение артериального давления;

сильное головокружение и общую слабость;

признаки обезвоживания.



Не обошлось и без специфических травм. Так, зафиксировано одно обращение из-за болезненного ожога спины (6% кожи).

- Единственный маленький пациент, попавший в сводки из-за жары, обратился к врачам с жалобами на сильную головную боль. Кроме того, у ребенка проявилась резкая аллергическая реакция - лицо покрылось покраснениями из-за агрессивного воздействия солнечных лучей, - дополнили в ведомстве.

Почему жара так опасна?

Медики напоминают: в знойные дни организм работает на пределе возможностей. Основные жалобы в аномальную жару связаны с перегревом и резкими скачками давления.

Учащенное сердцебиение: сердце начинает биться гораздо быстрее, пытаясь помочь телу охладиться.

Мышечные судороги: они возникают из-за стремительной потери воды и жизненно важных минералов вместе с потом.

Как пережить зной без больничной койки?

Чтобы не пополнить статистику пострадавших от погоды, горожанам настоятельно рекомендуют соблюдать простые, но жизненно важные правила: