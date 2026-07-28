Пекло в Уральске: как аномальная жара укладывает горожан на больничные койки

Лето в Уральске показывает свой суровый нрав: столбики термометров бьют рекорды, а город превращается в настоящую раскаленную сковороду. Спасаться от палящего солнца удается далеко не всем.
Статистика пекла: десятки обращений за считанные дни
Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, всего за три дня из-за палящего солнца за медицинской помощью обратился 51 человек, среди них - один ребенок.
Большинство взрослых жалуются на классические симптомы перегрева:
- резкое повышение артериального давления;
- сильное головокружение и общую слабость;
- признаки обезвоживания.
Не обошлось и без специфических травм. Так, зафиксировано одно обращение из-за болезненного ожога спины (6% кожи).
- Единственный маленький пациент, попавший в сводки из-за жары, обратился к врачам с жалобами на сильную головную боль. Кроме того, у ребенка проявилась резкая аллергическая реакция - лицо покрылось покраснениями из-за агрессивного воздействия солнечных лучей, - дополнили в ведомстве.
Почему жара так опасна?
Медики напоминают: в знойные дни организм работает на пределе возможностей. Основные жалобы в аномальную жару связаны с перегревом и резкими скачками давления.
- Учащенное сердцебиение: сердце начинает биться гораздо быстрее, пытаясь помочь телу охладиться.
- Мышечные судороги: они возникают из-за стремительной потери воды и жизненно важных минералов вместе с потом.
Как пережить зной без больничной койки?
Чтобы не пополнить статистику пострадавших от погоды, горожанам настоятельно рекомендуют соблюдать простые, но жизненно важные правила:
- Пейте больше чистой воды, не дожидаясь чувства жажды.
- Откажитесь от выхода на открытое солнце в пиковые дневные часы.
- Носите свободную одежду из легких, натуральных тканей светлых оттенков.