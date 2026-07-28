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Происшествия Социум

Атырау облысында жоғалған сәби табылды

Жоғалған бүлдіршін 10 минуттың ішінде табылды.
Ажар Хамитова
Атырау облысында жоғалған сәби табылды
Фото видеодан стоп кадр

Атырау облысында түнде жоғалған балақай 10 минуттың ішінде табылды. Оқиға 25 шілдеде сағат түнгі 12:30-да Махамбет ауданында тіркелген. Бұл туралы Атырау облысы полиция департаменті хабарлайды.

Ауданның полиция бөлімінің учаскелік инспекторы Алмас Қамидоллин хабарлама келіп түскеннен кейін іздеу жұмыстарына кіріскен. Ол жақын маңда орналасқан көше мен ауланы, қоғамдық орындарды тексеріпті. Іздестіру жұмыстары сәтті аяқталып, не бары 10 минуттың ішінде ата-анасы көз жазып қалған балақай аман-есен табылып, заңды өкілдеріне тапсырылған.

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