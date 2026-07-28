Пожар в Ханской роще Уральска удалось ликвидировать: выгорело 18 гектаров

В Уральске полностью ликвидировали крупный природный пожар, который вспыхнул на территории Уральского лесного хозяйства в районе Ханской рощи. Огонь успел охватить площадь около 18 гектаров.

Борьба со стихией проходила в сложных условиях. Работу спасателей осложняли порывистый ветер, из-за которого пламя мгновенно распространялось, и труднодоступный рельеф местности. Для управления операцией на месте развернули оперативный штаб.

Как сообщили в МЧС РК, к тушению привлекли более 100 человек, 25 единиц спецтехники и два вертолета "Казавиалесоохрана" и "Казавиаспас" МЧС. Авиация совершила 46 сбросов, вылив на очаги возгорания 68 тонн воды.

Благодаря совместным усилиям подразделений МЧС и работников лесхоза огонь удалось сначала локализовать, а затем и полностью потушить, предотвратив еще больший ущерб.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Точную причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, пожар в Ханской роще начался 27 июля около полудня.