Теперь записаться к медсестре можно в тот же день, уверяют в минздраве.

В министерстве здравоохранения РК сообщили, что по итогам 2025 года заметно вырос охват пациентов важными обследованиями — с 4% до 38%. Благодаря внедрению приема у медсестер больше людей стали получать первичную помощь — с 60% до 80%. Теперь записаться к медсестре можно в тот же день.

Почти полностью решена проблема с кабинетами неотложной помощи — они готовы на 99,6%. Также полностью укомплектованы мобильные бригады, которые помогают пациентам на дому и принимают часть вызовов вместо скорой помощи. С 2027 года часть услуг перейдет из бесплатного пакета в систему ОСМС, и к этому нужно подготовиться.

В сфере цифровизации создадут ситуационный центр и новые системы анализа, чтобы лучше оценивать работу поликлиник, доступность помощи и контролировать использование услуг.

Планируется обновить обучение врачей общей практики, сделав его более практичным. Вузы должны до 1 сентября выполнить заявки регионов на подготовку молодых специалистов, включая дистанционное обучение.

Напомним, что в 2025 году служба скорой помощи выполнила более 8 миллионов вызовов. За первые три месяца 2026 года было около 1,8 миллиона вызовов.