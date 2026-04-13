В ЗКО во время проверки школ выявили нарушения: некоторые учителя работали сразу в нескольких учебных заведениях и набирали чрезмерную нагрузку.

Плановый мониторинг провёл городской отдел образования. Проверили все 54 государственные школы.

Как выяснилось, отдельные преподаватели числились сразу в пяти школах и в сумме вели до 64 часов в неделю - это в четыре раза больше нормы (16 часов - прим. автора). За счёт этого увеличивалась их зарплата, которая зависит от количества часов.

При этом занятия нередко накладывались друг на друга или шли подряд в разных школах. Иногда расстояние между ними достигало 15–25 километров. В итоге часть уроков могла просто не проводиться.

По предварительным данным, за учебный год могли "сорваться" от 100 до 170 занятий.

В отделе образования отмечают, что такие случаи нарушают трудовое законодательство и законы об образовании, правах ребёнка и статусе педагога. Это напрямую влияет на качество обучения.

Материалы по выявленным фактам уже направили в уполномоченные органы. Там должны дать правовую оценку и принять меры.