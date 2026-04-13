Казахстанские пункты пропуска переходят на новый формат работы, который поможет избавиться от хаотичных очередей на выезде из страны. Министерство транспорта РК подготовило проект приказа, который впервые четко прописывает, как должны быть обустроены сервисные зоны ожидания. Главная цель реформы - сделать прохождение границы предсказуемым, а отдых водителей - комфортным.

Электронная очередь и умные камеры

Новые правила обязывают оснащать зоны ожидания системами электронной очереди с регистрацией через терминалы или мобильные приложения. Камеры на въезде будут автоматически распознавать госномера и передавать данные в системы госорганов, что исключит коррупцию и "ручное" управление очередью.

Разделение потоков и минимум 200 мест

Теперь проектировщики не смогут строить площадки "на глаз". Каждая зона должна вмещать минимум 200 грузовиков, при этом потоки фур и легковых авто будут строго разделены. Схема движения продумана так, чтобы машины не мешали друг другу при въезде, регистрации и выезде в сторону самого пункта пропуска.

Сервис вместо "голого" асфальта

Зоны ожидания разделят на три блока: парковочный, коммерческий и административный. Это значит, что помимо охраняемой стоянки в каждой зоне должны появиться объекты сервиса для водителей, устойчивая мобильная связь и интернет. Оператор зоны и представители госорганов будут находиться в административном блоке, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

Что дальше?

Новые требования станут обязательными как для строительства новых площадок, так и для модернизации уже действующих. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" и находится на публичном обсуждении до 24 апреля.