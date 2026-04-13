Однако уровень воды в реке Урал продолжает медленно расти.

По информации РГП "Казгидромет", на 13 апреля на большей части водоёмов уровень воды медленно падает. В селе Тайпак за сутки река Урал поднялась всего на 6 сантиметров. На прошлой неделе за сутки вода поднималась на 24 сантиметра.

В Уральске уровень воды увеличился всего на один сантиметр, тогда как шестого апреля уровень поднимался на 18 сантиметров.

На два сантиметра поднялся уровень воды в селе Кушум. Ранее уровень увеличивался за сутки на 10 сантиметров.

В целом до критических отметок уровня воды в реках области ещё далеко. Льда в реках уже нет.

Напомним, что для предотвращения заторов в этом году прорезали 150 метров льда. Также на реках проводились взрывные работы. Ранее в филиале РГП "Казгидромет" по ЗКО сообщили: несмотря на повышенные снегозапасы и хорошее осеннее увлажнение в области, уровень половодья в 2026 году может быть сопоставим с уровнем 2025 года. По предварительным прогнозам, в период половодья возможны средние и повышенные подъёмы воды на притоках реки Жайык. Специалисты предупреждают: при резком потеплении и обильных дождях в марте накопленные запасы влаги в снеге могут привести к тало-дождевым паводкам. Наибольший риск возникает, если интенсивное таяние совпадёт с сильными осадками. Также стало известно, какие районы ЗКО находятся в зоне паводка.