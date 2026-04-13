Десятки граждан поверили в схему быстрого обогащения через просмотр рекламы, но в итоге потеряли миллионы.

Агентство по финансовому мониторингу РК завершило расследование дела в отношении женщины, которая целый год руководила филиалом проекта "Boxy Wealth" в Алматы. Сейчас материалы уже переданы в суд, а на имущество подозреваемой наложили арест.

Путь к обману начинался в мессенджерах. Сначала в чате под названием "Күнделікті табыс" людям предлагали обычные товары, но позже риторика сменилась на обещания баснословной прибыли. Участникам предлагали купить "инвестиционные пакеты" на сайте проекта.

Схема выглядела заманчиво: вкладчик покупал пакет, ежедневно смотрел рекламные ролики и якобы получал за это от 5% до 10% прибыли. Чтобы окончательно усыпить бдительность, организаторы открыли реальный офис в Алматы и проводили консультации. Для масштабирования системы внедрили реферальные бонусы за каждого приведённого друга.

Организаторы тщательно маскировали финансовые потоки. Деньги принимали на счета подставных лиц (дроперов), после чего моментально переводили их в криптовалюту через P2P-площадки. Такая схема позволяла долгое время оставаться незамеченными для банковского мониторинга.

В итоге 78 человек лишились более 110 миллионов тенге. Сейчас подозреваемая находится под стражей, а суд санкционировал арест её земельного участка в Алматы.

АФМ напоминает: обещания доходности выше банковских ставок - первый признак того, что перед вами финансовая ловушка.