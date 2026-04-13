В регионе завершён авиаучет.

По итогам авиаучета численность уральской популяции сайгаков составила 2,3 миллиона особей. Об этом сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО. Однако с ростом популяции соответственно увеличивается и количество павших животных.

Гибель сайгаков - это естественный процесс, говорят специалисты. Особенно часто это происходит после зимы: животные ослаблены из-за холодов, нехватки еды и истощения.

Чтобы правильно реагировать на такие случаи, на 2026–2027 годы утвердили план взаимодействия между госорганами. Он определяет, кто и что должен делать при обнаружении погибших диких животных.

С начала 2026 года сотрудники "Охотзоопрома", резервата "Бокейорда", ветеринарных служб и полиции сожгли и утилизировали 1 646 туш сайгаков.

Напомним, на резкий рост популяции не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, а на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позднее стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, численность которых подлежит регулированию.

Согласно биологическому обоснованию, в Казахстане предусмотрено два вида регулирования численности сайгаков. Это коралевый метод (в большой загон из капроновой сети будут загонять сайгаков - прим. автора) и отстрел. Первый способ применяется в дневное время, второй - в ночное.