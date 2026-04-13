Количество заявок на займы упало на 13%, при этом жители страны стали чаще оформлять крупные кредиты под залог недвижимости и авто.

В 2025 году рынок кредитования в Казахстане заметно остыл. Аналитики центра АФК отмечают, что количество заявок на новые займы сократилось на 13,7%. Основной причиной стал резкий спад интереса к обычным кредитам без залога, которые раньше были самыми популярными. В то же время люди стали чаще брать крупные займы под залог - например, спрос на автокредиты вырос почти на 42%, а на ипотеку - на 9%. Однако даже этот рост не смог перекрыть общее падение активности.

Получить деньги в банке стало сложнее и дороже. Средняя ставка выросла до 18,2%, а уровень одобрения заявок упал - теперь банки одобряют только каждый четвертый запрос. Это связано с ужесточением правил регулятора и тем, что доходы населения растут медленнее ожидаемого. Из-за этого количество новых заемщиков сократилось в три раза, а доля просроченных долгов немного выросла - до 4%.

В начале 2026 года рынок продолжает замедляться. Эксперты считают, что фаза бурного роста прошла и теперь наступило время коррекции. Поскольку выдача кредитов уже падает сама по себе, аналитики полагают, что вводить дополнительные запреты или новые жесткие правила сейчас не стоит, иначе это может привести к слишком сильному сжатию экономики.