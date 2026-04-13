В Западно-Казахстанской области планируют постепенно увеличивать площади поливных земель. Об этом сообщили в пресс-службе акимата. В прошлом году в регионе регулярно поливали 12,4 тысячи гектаров: большую часть заняли кормовые культуры, а остальное - овощи, картофель и зерно.

В 2026 году власти хотят внедрить водосберегающие технологии на 12,1 тысячи гектаров. Однако для этого области не хватает воды. Сейчас министерство установило лимит в 35 миллионов кубометров, но этого объёма недостаточно, чтобы вырастить запланированный объем продукции. Поэтому заместитель акима области предложил пересмотреть эти нормы и увеличить разрешенный объём воды для региона.