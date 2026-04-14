С лета 2026 года условия пересечения границы с Российской Федерацией для определённых категорий граждан существенно изменятся.

Как сообщили в Генеральном консульстве РК в г. Санкт-Петербург (РФ), для тех, кто планирует длительное пребывание в соседней стране, вводится цифровая верификация через специальное приложение.

Нововведение касается не всех путешественников, а только тех, кто направляется в Россию с долгосрочными целями.

- С 1 июля 2026 года для граждан Республики Казахстан, въезжающих на территорию Российской Федерации с целью работы или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения "Госуслуги RuID". Иностранные граждане обязаны создать персональный профиль в приложении "RuID" и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы. По результатам рассмотрения заявления в приложении формируется персональный QR-код, который является подтверждением права на въезд. Полученный QR-код будет действителен в течение 90 дней с момента подачи заявления, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Процедуру регистрации необходимо пройти заблаговременно. Без сформированного QR-кода, подтверждающего право на въезд, пересечь границу с целью трудоустройства или обучения будет невозможно.

Генеральное консульство также рекомендует всем гражданам ознакомиться с обновлённой общей памяткой для въезжающих в РФ, чтобы избежать сложностей на пунктах пропуска.