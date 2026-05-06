В Мангистауской области полицейские обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию наркотиков.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, это произошло 28 апреля в одном из сёл Мунайлинского района во время республиканского ОПМ "Правопорядок". При проверке частного дома задержали двоих мужчин - они пытались избавиться от растений, похожих на наркотические.

Во время обыска в хозяйственной постройке нашли оборудованную лабораторию: фитолампы, фильтры для воды, удобрения, генераторы и кусты каннабиса.

В другой постройке обнаружили свёртки с веществом, похожим на наркотики, электронные весы, приспособления для употребления и ноутбук. Во дворе также росли дополнительные кусты.

Экспертиза показала: общий вес изъятой марихуаны составил более 30,8 килограмма.

По факту возбудили уголовные дела. Один из подозреваемых находится под административным арестом, второй - в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.