Завтра в западных регионах страны ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные осадки, сопровождаемые шквалистым ветром и градом.

В Западно-Казахстанской области 7 мая синоптики прогнозируют дожди и грозы, а в северных и западных районах ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. Порывы северо-восточного ветра в течение дня могут достигать 15–20 м/с. В Уральске также пройдут грозовые дожди с градом при температуре воздуха от +10…+12 °C ночью до +21…+23 °C днем.

В Атырауской области ожидается пасмурная погода с грозами, при этом на юге и западе региона возможны обильные осадки, град и сильный ветер. Ночью и утром северную часть области накроет туман, а днем порывы западного ветра усилятся до 15–20 м/с. В Атырау временами будет идти дождь, температура днем составит +20…+22 °C, ночью - около +13…+15 °C.

В Мангистауской области в ночные и утренние часы на западе и в центре региона вероятны дожди, грозы и туман. Днем в центральных и северных районах ожидается ветер с порывами до 15–20 м/с. В Актау основные осадки и туман придутся на начало суток, днем воздух прогреется до +17…+19 °C при ночных показателях +10…+12 °C.

В Актюбинской области пройдут дожди с грозами, которые на севере и востоке перейдут в сильные ливни с градом и шквалом. Несмотря на нестабильную погоду, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза, а в утреннее время - туман; столбики термометров покажут +18…+20 °C днем и +10…+12 °C ночью.