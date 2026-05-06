Предпринимателя подозревают в даче взятки полиции.

В Казахстан из Грузии экстрадировали предпринимателя, которого подозревают в даче взятки. Как подтвердили в Генеральной прокуратуре РК, мужчину уже доставили на родину под конвоем сотрудников Интерпола и МВД. Теперь вместо управления салоном тайского массажа ему грозит до семи лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

- Следствием установлено, что указанное лицо, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставил сотруднику полиции денежное вознаграждение с целью избежания уголовной ответственности и дальнейшего беспрепятственного функционирования его салона по оказанию услуг тайского массажа, - сообщили в Генпрокуратуре.

Сразу после совершенного преступления подозреваемый скрылся. Его объявили в международный розыск, и поиски затянулись до марта текущего года, когда беглеца обнаружили в грузинском городе Рустави. Совместная операция прокуроров, дипломатов и оперативников Интерпола закончилась задержанием и последующей экстрадицией.

Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.