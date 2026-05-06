Сколько мужчин работает в промышленности и какое имя самое популярное - читайте в нашем материале.

В Казахстане проживает 10 044 673 мужчины. Бюро национальной статистики рассказало, сколько их и где их больше всего.

По возрасту: более 30% мужчин - это дети от 0 до 15 лет. Более 56% - это мужчины от 16 до 60 лет. И около 13% - это мужчины старше 61 года.

Больше всего мужчин живёт в Алматы (1,1 млн), Туркестанской области (1,1 млн), Алматинской области (806,5 тыс.) и в Астане (785,4 тыс.). Средний возраст мужчин - 30,1 лет. Ожидаемая продолжительность жизни - 72,19 лет.

В 2025 году около 51% всех занятых в экономике составили мужчины - это примерно 4,8 млн человек. Среди наёмных работников мужчин около 50%, среди самозанятых - около 55%.

По отраслям: 16,5% мужчин работают в промышленности, 14% - в оптовой торговле, 12,4% - в сельском хозяйстве, 11,1% - в транспорте и складировании. Около 54% индивидуальных предпринимателей - мужчины. Больше всего работающих мужчин в возрасте 30-44 лет - примерно 1,4 млн человек.

Самое популярное мужское имя за последние 5 месяцев 2026 года — Алан (817 человек). Также распространены имена Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан.