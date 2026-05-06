Генеральный директор Jezqazgan Tau-ken Ondirisi провёл производственный обход Западного рудника, в ходе которого ознакомился с ходом ключевых горных работ, пообщался с трудовыми коллективами и дал ряд поручений, направленных на повышение безопасности и эффективности производства.

В рамках обхода осмотрен участок строительства нового подземного пути, прокладываемого вблизи железнодорожной инфраструктуры. Реализация проекта позволит сократить расстояние транспортировки руды и повысить операционную эффективность. Завершение работ запланировано на август текущего года. Открытие портала также будет способствовать восполнению минерально-сырьевой базы рудника.

Особое внимание уделено действующим производственным участкам — посещены четвёртый и пятый добычные горизонты. В ходе встреч с шахтёрами обсуждены условия труда и актуальные вопросы работников. Подчёркнута приоритетность соблюдения требований промышленной безопасности.

Кроме того, в ходе обхода проинспектирован конвейерный участок, а также ознакомились с ходом геологоразведочных работ, направленных на наращивание запасов руды.

Практика регулярных производственных обходов осуществляется по поручению председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслана Өскенәлі и направлена на выстраивание прямого диалога между руководством и трудовыми коллективами.

Данная работа реализуется в рамках корпоративного проекта QA, ориентированного на повышение прозрачности управленческих процессов и оперативное реагирование на обращения работников.

Только за период с 30 апреля по 4 мая на предприятиях компании проведено 406 обходов с участием 198 руководителей различного уровня. Все выявленные вопросы фиксируются в единой базе и рассматриваются на заседаниях под председательством главы компании.

В числе ключевых тем — промышленная безопасность, условия труда, организация производственных процессов и социальное самочувствие коллективов. По системным и критически важным вопросам принимаются управленческие решения, направленные на обеспечение стабильной работы предприятий и повышение качества производственной среды.

Практика регулярных обходов будет продолжена, что позволит повысить эффективность внутренней коммуникации и ускорить принятие решений на производстве.

Источник: t.me/kazakhmys_news