В Западно-Казахстанской области зафиксирован падеж сайгаков и сельскохозяйственных животных. Ситуацию прокомментировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас на месте работает группа специалистов Комитета ветеринарного контроля и надзора. Ранее ситуацию изучали сотрудники акимата и региональные ветслужбы.

- Проводятся обследования, взяты необходимые пробы. У части скота предварительно выявили пастереллёз. Окончательные результаты ожидаются в ближайшее время. В целом ситуация стабильная, угрозы массового падежа нет, - отметил Султанов.

Журналисты поинтересовались, могли ли домашние животные заразиться от сайгаков. Вице-министр ответил, что причины ещё устанавливаются, и речь идёт не только о возможной передаче инфекции от диких животных.

При этом, как подчеркнули в Минсельхозе, в регионе продолжается плановая вакцинация скота. Фактов передачи заболеваний от сайгаков домашним животным официально не зафиксировано.

Обнаруженные туши, по данным ветеринарных служб, в основном относятся к случаям естественной гибели. Отдельные случаи связаны с заболеваниями, но о массовом распространении инфекции речи не идёт.

Также Султанов уточнил, что вопросы регулирования численности сайгаков находятся в ведении Министерства экологии. Минсельхоз, в свою очередь, отвечает за ветеринарную безопасность, включая контроль за убоем, поставками и переработкой мяса.