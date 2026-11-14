Безработные в ЗКО активнее всех в стране ищут работу на Enbek.kz

ЗКО возглавила рейтинг регионов по вовлечённости безработных в поиск работы через государственную Электронную биржу труда (Enbek.kz). Аналитики изучили базу резюме на портале и выяснили, кто, кем и за какие деньги хочет работать в Казахстане, передает Finprom.kz.

По данным Бюро нацстатистики, во втором квартале этого года в стране насчитывалось 444,6 тысячи безработных. При этом на портале Enbek.kz к 9 ноября было размещено 181,6 тысячи резюме - то есть площадкой пользуются лишь четверо из десяти (40,8%) официально ищущих работу.

Если смотреть по регионам, наибольшее число анкет ожидаемо приходится на мегаполисы: Алматы (23,4 тысячи), Астану (17 тысяч) и Алматинскую область (13,7 тысячи). Однако по соотношению резюме к общему числу безработных именно ЗКО заняла первое место в стране с показателем 63,3%. Следом идёт Атырауская область (58,8%). Хуже всего госбиржей пользуются в СКО (23,1%), Туркестанской (24,2%) и Костанайской (26,2%) областях.

Госбиржа остаётся преимущественно площадкой для поиска рабочих специальностей и массового персонала. Чаще всего резюме размещают в следующих сферах:

Профессии без квалификации - 29,1 тысячи анкет;

Образование и воспитание - 21,1 тысячи;

Финансы и экономика - 12,9 тысячи;

Торговля и складирование - 11 тысяч;

Производство - 10,9 тысячи;

Транспорт и логистика - 10,3 тысячи.

Меньше всего соискателей в науке и консалтинге (1,7 тысячи), маркетинге и СМИ (2,6 тысячи) и энергетике (3,5 тысячи). При этом 39,5% всех кандидатов имеют диплом вуза, 23,5% - диплом колледжа, а у трети (33,4%) за плечами только школа (многие из них сейчас ещё учатся).

Зарплатные ожидания: от 100 тысяч до миллионов

В целом запросы соискателей на госбирже довольно скромные:

До 200 тысяч тенге - 44,3% кандидатов;

От 200 до 300 тысяч тенге - 22%;

От 300 до 500 тысяч тенге - 22%;

Свыше 500 тысяч тенге - 11%.

В разрезе профессий разброс колоссальный. В сфере образования 84,1% соискателей согласны на зарплату до 200 тысяч тенге, а среди разнорабочих 36,5% готовы трудиться за сумму до 100 тысяч тенге. В то же время в IT и финансах около половины кандидатов рассчитывают на доход от 300 тысяч тенге, а среди руководителей более половины запрашивают свыше 500 тысяч тенге.