Безработные в ЗКО активнее всех в стране ищут работу на Enbek.kz

ЗКО возглавила рейтинг регионов по вовлечённости безработных в поиск работы через государственную Электронную биржу труда (Enbek.kz). Аналитики изучили базу резюме на портале и выяснили, кто, кем и за какие деньги хочет работать в Казахстане, передает Finprom.kz.
По данным Бюро нацстатистики, во втором квартале этого года в стране насчитывалось 444,6 тысячи безработных. При этом на портале Enbek.kz к 9 ноября было размещено 181,6 тысячи резюме - то есть площадкой пользуются лишь четверо из десяти (40,8%) официально ищущих работу.
Если смотреть по регионам, наибольшее число анкет ожидаемо приходится на мегаполисы: Алматы (23,4 тысячи), Астану (17 тысяч) и Алматинскую область (13,7 тысячи). Однако по соотношению резюме к общему числу безработных именно ЗКО заняла первое место в стране с показателем 63,3%. Следом идёт Атырауская область (58,8%). Хуже всего госбиржей пользуются в СКО (23,1%), Туркестанской (24,2%) и Костанайской (26,2%) областях.
Госбиржа остаётся преимущественно площадкой для поиска рабочих специальностей и массового персонала. Чаще всего резюме размещают в следующих сферах:
- Профессии без квалификации - 29,1 тысячи анкет;
- Образование и воспитание - 21,1 тысячи;
- Финансы и экономика - 12,9 тысячи;
- Торговля и складирование - 11 тысяч;
- Производство - 10,9 тысячи;
- Транспорт и логистика - 10,3 тысячи.
Меньше всего соискателей в науке и консалтинге (1,7 тысячи), маркетинге и СМИ (2,6 тысячи) и энергетике (3,5 тысячи). При этом 39,5% всех кандидатов имеют диплом вуза, 23,5% - диплом колледжа, а у трети (33,4%) за плечами только школа (многие из них сейчас ещё учатся).
Зарплатные ожидания: от 100 тысяч до миллионов
В целом запросы соискателей на госбирже довольно скромные:
- До 200 тысяч тенге - 44,3% кандидатов;
- От 200 до 300 тысяч тенге - 22%;
- От 300 до 500 тысяч тенге - 22%;
- Свыше 500 тысяч тенге - 11%.
В разрезе профессий разброс колоссальный. В сфере образования 84,1% соискателей согласны на зарплату до 200 тысяч тенге, а среди разнорабочих 36,5% готовы трудиться за сумму до 100 тысяч тенге. В то же время в IT и финансах около половины кандидатов рассчитывают на доход от 300 тысяч тенге, а среди руководителей более половины запрашивают свыше 500 тысяч тенге.