Дожди и порывистый ветер ожидаются на западе Казахстана 14 ноября

В субботу, 14 ноября в западных регионах Казахстана ожидаются сильный ветер до 20 м/с, туманы, дожди и ночной гололед.

По данным синоптиков, 14 ноября в Западно-Казахстанской области днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Уральске пройдет дождь при таком же порывистом ветре; температура ночью составит +2…+4 °C, днем +8…+10 °C.

В Атырауской области ночью и утром прогнозируют туман и ветер до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром также опустится туман, ожидается дождь; ночью +5…+7 °C, днем +8…+10 °C

В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман, а ночью - ветер до 15-20 м/с. В Актау без осадков, но с ночными порывами ветра до 15-20 м/с; ночью +8…+10 °C, днем +12…+14 °C.

В Актюбинской области ночью ожидается гололед, порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. В Актобе пасмурно и без осадков, ночью возможен гололед, днем ветер до 15 м/с; температура ночью 0…+2 °C, днем +5…+7 °C.