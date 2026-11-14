4,2 миллиард теңге субсидия мен арзан солярка: Ақтөбедегі шаруалар қысқа қалай дайындалды?

Қысқы маусымда мал басын аман сақтау - ауыл тұрғындарының табысы мен базардағы ет-сүт бағасына тікелей әсер ететін басты фактор. Биыл ауа райының қолайлы болуы Ақтөбе облысының шаруаларына қысқа қажетті жем-шөп қорын артығымен жинап алуға мүмкіндік берді деп облыстық әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады.
Бүгінде өңірдегі 35 мыңнан астам жеке аула қыстық шөбін түсіріп алды. Ал облыс бойынша тіркелген мал саны аз емес:
- 628 мыңнан астам ірі қара;
- 1,2 миллион қой-ешкі;
- 417 мыңнан астам жылқы;
- 26 мың түйе.
Қанша жем-шөп дайындалды?
Өңір шаруашылықтары барлығы 2 миллион 418 мың 500 тонна мал азығын әзірлеп, бастапқы жоспарды асыра орындады. Жалпы қордың құрылымы мынадай:
- 2 миллион тоннадан астам - шөп;
- 225 мың тоннадан астам - құнарлы жем;
- 110 мың тонна - сабан;
- Қалған бөлігі - пішендеме мен сүрлем.
Техника мен мемлекеттік қолдау қалай әсер етті?
Шөп шабу науқанына өңірде 1 400-ден астам трактор, 1 300-ден астам шөп шабатын агрегат және мыңнан астам шөп престегіш техника жұмыс істеді. Жыл басынан бері шаруалар өз қаржысына 3,7 миллиард теңгеге 466 жаңа техника сатып алып, автопаркін жаңартқан.
Мемлекет тарапынан да қолдау көрсетілді. Биыл мал шаруашылығын субсидиялауға бюджеттен 4,2 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар шаруаларға нарықтағыдан арзан бағамен - литрі 275 теңгеден 615 тоннадан астам жеңілдетілген дизель отыны үлестірілді.