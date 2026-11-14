Крупнейший континент раскалывается: на его месте формируется новый океан

Восточная Африка постепенно отделяется от остальной части континента из-за движения тектонических плит. Новое исследование показало, что в районе озера Туркана земная кора уже достигла важного этапа этого геологического процесса: на отдельных участках ее толщина сократилась примерно до 12,7 километра. Для сравнения, по краям разлома этот показатель превышает 35 километров.

Ученые считают, что регион приближается к следующей стадии континентального раскола, которая в далеком будущем может привести к образованию нового океана. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications, передает МойГород со ссылкой на Daily Galaxy.

Африка постепенно растягивается

Геологический процесс происходит в пределах Восточно-Африканской рифтовой системы — масштабной зоны разломов, протянувшейся примерно на 3000 километров. Она начинается в районе впадины Афар на северо-востоке Эфиопии и продолжается на юг в направлении Мозамбика.

В районе озера Туркана, расположенного на территории Кении и Эфиопии, Африканская и Сомалийская тектонические плиты постепенно расходятся. Их движение происходит со скоростью около 4,7 миллиметра в год.

Фото: Canva

Для человека такие изменения практически незаметны. Однако на протяжении миллионов лет они способны существенно изменить географию целого региона.

По мере удаления плит земная кора растягивается, покрывается трещинами и постепенно теряет прочность. Через образовавшиеся разломы магма может подниматься из глубин Земли, нагревая породы и дополнительно ослабляя литосферу.

Земная кора истончилась почти втрое

Особое внимание исследователей привлек район Турканы. Здесь толщина кристаллической земной коры вдоль центральной оси рифта составляет около 12,7 километра. На окраинах этой геологической структуры она превышает 35 километров.

Чтобы восстановить картину происходящего под поверхностью, ученые использовали результаты сейсмических исследований, данные бурения скважин и полевые наблюдения.

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Выяснилось, что Турканский рифт достиг так называемой стадии образования «шейки» — особого этапа растяжения континентальной коры. В этот период ее центральная часть становится значительно тоньше окружающих участков, словно кусок ириски, который растягивают в противоположные стороны.

По мере истончения кора теряет прочность, поэтому дальнейшее растяжение может происходить легче и постепенно усиливаться.

Фото: Canva

«Чем тоньше становится кора, тем она слабее, что способствует дальнейшему растяжению», — объяснил исследователь Кристиан Роуэн.

По словам геофизика Анн Бесель, район уже достиг критического порога разрушения земной коры. Это означает, что местность становится более восприимчивой к дальнейшему отделению тектонических блоков.

Почему Туркана раскалывается быстрее других районов

Ученые связывают происходящее с геологическим прошлым региона. Дело в том, что здесь пересекаются две системы разломов: более древняя, сформировавшаяся в мезозойскую и раннекайнозойскую эры, и относительно молодая Восточно-Африканская рифтовая система.

Древние тектонические процессы уже успели ослабить и истончить земную кору. Когда около 45 миллионов лет назад начал формироваться современный рифт, он фактически развивался вдоль этих ранее возникших слабых участков.

Примерно 4 миллиона лет назад Турканский рифт перешел от обычного растяжения к более интенсивному истончению коры. Этому предшествовал период активной вулканической деятельности, которая также могла повлиять на прочность литосферы.



Турканский рифт. Фото: Canva

В других частях Восточно-Африканской рифтовой системы земная кора пока сохраняет толщину более 25 километров. Турканский регион, таким образом, находится на более продвинутой стадии геологического раскола.

Как раскол Африки связан с древними предками человека

Турканский бассейн известен не только необычными геологическими процессами. Именно здесь обнаружили огромное количество останков древних предков человека — более 1200 окаменелостей гомининов, возраст которых охватывает примерно последние 4 миллиона лет.

Новое исследование позволяет по-новому взглянуть на то, почему в этом районе сохранилось так много палеонтологических находок.

Около 4 миллионов лет назад, когда земная кора в районе Турканы начала активно истончаться, поверхность бассейна стала постепенно опускаться. В результате в нем ускорилось накопление осадочных пород, которые создавали благоприятные условия для сохранения останков древних животных и предков человека.

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Таким образом, богатая палеонтологическая история региона может объясняться не только особенностями эволюции живых организмов, но и геологическими условиями. Постепенное опускание поверхности и накопление осадков фактически сформировали своеобразный природный архив, сохранивший свидетельства жизни на протяжении миллионов лет.

Когда в Африке может появиться новый океан

Несмотря на разговоры о расколе африканского континента, этот процесс не приведет к появлению нового океана в ближайшие годы или столетия. Подобные геологические изменения происходят на протяжении миллионов лет.

Фото: Canva

Тем не менее происходящее в районе Турканы представляет особый интерес для ученых. Исследователи могут наблюдать один из этапов распада континента и изучать механизмы, которые постепенно приводят к разделению тектонических блоков.

Следующей стадией после значительного истончения земной коры может стать океанизация. Так называют процесс, при котором между расходящимися частями континента начинает формироваться новая океаническая кора. В районе впадины Афар этот процесс уже находится на начальном этапе.

Вместе Турканский рифт и регион Афар позволяют ученым проследить, как Восточная Африка постепенно приближается к масштабным геологическим изменениям. Если движение плит продолжится, в далеком будущем часть восточного региона может отделиться от остальной территории континента, а между ними сформируется новый океан.

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Однако речь идет не о скорой катастрофе, а об одном из самых медленных и масштабных природных процессов на Земле.

Ранее ученые обнаружили под многокилометровым слоем льда в Восточной Антарктиде масштабную геологическую структуру, которая долгое время оставалась скрытой от исследователей. Она включает десятки подледниковых бассейнов и, предположительно, может быть связана с процессами, происходившими еще до распада суперконтинента Гондвана.