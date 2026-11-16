Министр транспорта Асел Жанасова поручила пересмотреть нормы перевозки детских колясок в общественном транспорте. Поводом стали обращения родителей, которых в переполненных автобусах нередко просят сложить коляску или выйти из салона.

В Казахстане изменят правила провоза детских колясок в общественном транспорте, чтобы убрать двусмысленные формулировки и защитить права семей с детьми. О таком решении на своей странице в социальных сетях сообщила министр транспорта РК Асел Жанасова.

- Никто не должен заставлять родителей складывать коляску или выходить из автобуса только потому, что они едут с маленьким ребёнком. Как министр транспорта считаю принципиально важным, чтобы общественный транспорт был удобным и доступным для семей с детьми. Учитывая поступающие обращения и вопросы родителей, я приняла решение пересмотреть соответствующие правила, чтобы исключить неоднозначные трактовки и обеспечить удобство и безопасность пассажиров, - написала Асел Жанасова.

Ранее в Министерстве транспорта пояснили, что действующие нормы не запрещают заходить в салон с детской коляской. Однако в правилах прописано, что в час пик - при высокой загруженности автобуса - коляску нужно перевозить в сложенном виде, если для родителя есть свободное место, а сама коляска не перекрывает проход другим пассажирам.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что даже если родитель откажется складывать коляску, высаживать его из автобуса или штрафовать перевозчики не имеют права - никаких санкций за это не предусмотрено.