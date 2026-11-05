Ошибки в системе: почему жители Уральска не могут узаконить свои участки

Из-за путаницы в Едином государственном кадастре недвижимости (ЕГКН) владельцы земли и профильные компании столкнулись с серьезной проблемой. Оформить участки теперь стало крайне сложно.

В редакцию "Мой ГОРОД" обратились руководители нескольких компаний, которые занимаются подготовкой земельной документации, топографической съемкой и внесением координат через портал ЕГКН: ИП "Батыс Жобалау", ТОО "ПроектИнвестСтрой", ТОО "БюджетГеоСервис", ТОО "КапиталлСтрой" и ТОО "ПроПроект".

По словам руководителя ИП "Батыс Жобалау" Дмитрия Тихонова, работа по составлению проектов сейчас полностью парализована. Когда специалисты пытаются привязать участок к его реальному месту на карте по координатам, система выдает так называемые "условные участки". Они уже числятся в базе, но на практике находятся совсем в других местах. Ситуация ухудшилась после перехода на новую систему координат Qaz TRF-23 и обновления базы ЕГКН - теперь завести реальные координаты стало технически невозможно из-за этих "чужих" наложений.

В чем корень проблемы?

Кадастр - это государственная база данных, где должны храниться точные сведения обо всех объектах недвижимости. Каждый участок обязан иметь четкие границы и привязку.

Однако на практике реальная картина и электронная база часто расходятся.

- Значительная часть участков в Уральске попала в базу без точных координат - их в свое время занесли условно. В итоге юридически земля существует, но на электронной карте "улетела" в другое место, - объясняет директор ТОО "ПроектИнвестСтрой" Аслан Имангазиев.

Из-за этого накопилась масса ошибок: когда пытаешься зафиксировать реальные координаты одного участка, система выдает пересечение с другим, который зарегистрирован номинально, но в другом месте.

Новые правила и "эффект домино"

Раньше исправить такие ошибки было проще. До июля 2026 года кадастровый инженер мог обратиться в "Правительство для граждан", чтобы скорректировать положение "условного" участка и поставить реальный на законное место. Но с июля этого года правила изменились, и двигать такие участки стало практически нельзя. Например, человек владеет землей по улице Молдагуловой, 22. Но когда инженер вносит его реальные координаты, система заявляет, что там уже "сидит" чужой участок по улице Маметова, 103.

Заявителю присылают отказ из-за наложения границ и предлагают самому найти владельца того самого условного участка, чтобы тот побежал исправлять данные.

Но как владелец "условного" участка может что-то исправить, если его собственные координаты тоже ошибочны?

- Получается замкнутый круг. Люди вынуждены сами искать друг друга и расхлебывать системные ошибки, допущенные при заполнении базы. Понятно, что проектировщики отвечают за свою работу, но они не должны нести ответственность за чужие огрехи, допущенные годы назад, - говорит Дмитрий Тихонов.

В итоге оформление документов затягивается на месяцы, а иногда людям приходится идти в суд. Частные компании при этом связаны по рукам и ногам, ведь у них нет полномочий менять чужие данные в госбазе.

При этом специалисты замечают странную вещь: сам филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" продолжает успешно готовить проекты и двигать участки, тогда как частники упираются в жесткие ограничения. Возникают вопросы к честной конкуренции и равным условиям на рынке.

Что говорят власти?

Эту проблему подняли на общественном совете. Руководитель городского отдела земельных отношений Мирас Мухитов подтвердил: проблема носит республиканский масштаб. В 2000-х годах участки часто мерили без современных технологий, а в базы заносили "на глазок". Нормальное координирование началось только после 2011 года. Из-за этого сейчас некоторые участки на карте каким-то образом располагаются прямо посреди рек Урал и Чаган.

Проектировщикам советуют писать в центральный аппарат "Правительства для граждан" в Астане или судиться. Однако заставлять людей бегать по судам за государственные ошибки - тупиковый путь.

Заместитель акима Уральска Азамат Халелов добавил, что из-за всей этой бюрократии оформление простых документов сегодня может занимать от трех до шести месяцев. По его мнению, проблему нужно решать на уровне республики.

Пока же рядовые граждане и бизнес продолжают тратить деньги на повторные съемки, суды и бесконечные хождения по инстанциям.

Кто должен исправлять чужие ошибки?

Вся эта ситуация ставит перед государством вполне логичные вопросы, на которые пока нет ответов:

Почему люди, у которых есть все законные документы на землю, не могут ее оформить только потому, что в компьютерной базе кто-то когда-то напутал координаты?

Почему исправлять системные ошибки вынуждают простых собственников, которые вообще к ним не причастны?

Почему частные компании упираются в жесткие запреты и ограничения, в то время как другие игроки продолжают спокойно оказывать те же услуги?

И главное: кто в итоге несет ответственность за бардак в государственной кадастровой базе?

Специалисты уверены: проблему не решить бесконечными судами и отправкой людей искать владельцев "призрачных" участков. Единственный выход - провести масштабную ревизию всей базы, проверить реальное расположение земли и навести порядок в документах за счет государства, а не за счет кошельков граждан.

Редакция "Мой ГОРОД" направила официальный запрос в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и в Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, чтобы получить разъяснения по этой ситуации.