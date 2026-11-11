Почти +12% за год: Уральск попал в число лидеров по росту цен на новые квартиры

За год новые квартиры в Уральске подорожали почти на 12%. Сколько стоит квадратный метр и где в Казахстане жилье дорожает быстрее всего.

За последний год покупка квартиры в новостройке стала для казахстанцев ощутимо дороже - в среднем по стране цены выросли на 10,4%. Однако в некоторых регионах темпы роста оказались почти вдвое выше, сообщает Krisha.kz.

В каких городах квартиры дорожают быстрее всего

За год (с октября 2025-го по октябрь 2026-го) самый сильный рост цен на первичное жилье зафиксирован:

Туркестан - +19,4%;

Актобе - +18,7%;

Алматы - +14,3%;

Кокшетау - +12,7%;

Уральск - +11,8%.

Сдержаннее всего цены росли в Жезказгане (+1%) и Петропавловске (+2,5%).

Только за октябрь этого года средняя стоимость квадратного метра в стране поднялась еще на 0,5%. При этом Уральск вошел в тройку лидеров по месячному росту (+3,1%), уступив лишь Актобе (+4,6%) и Кызылорде (+5,3%).

Сколько стоит квадратный метр

В октябре средняя цена "квадрата" по Казахстану составила 629 463 тенге. Несмотря на удорожание, Уральск до сих пор удерживает статус одного из самых доступных городов для покупки нового жилья.

Где жилье обойдется дороже всего:

Алматы - 746 673 тг/кв. м;

Астана - 746 490 тг/кв. м;

Атырау - 553 394 тг/кв. м;

Шымкент - 544 641 тг/кв. м;

Усть-Каменогорск - 526 138 тг/кв. м.

Где пока можно сэкономить:

Уральск - 349 668 тг/кв. м;

Актобе - 372 750 тг/кв. м;

Кокшетау - 376 843 тг/кв. м;

Караганда - 401 945 тг/кв. м;

Кызылорда - 413 009 тг/кв. м.

Как изменились цены с 2020 года

Если оглянуться назад, то по сравнению с декабрем 2020 года новостройки в Казахстане подорожали на рекордные 78,2%. Абсолютным чемпионом стал Актобе, где ценники взлетели на 106,5% - то есть больше чем в два раза. В Астане квадратный метр подорожал на 95,1%, в Алматы - на 79,9%, а в Шымкенте - на 55,8%. Меньше всего долгосрочный рост затронул Жезказган (+8,3%).