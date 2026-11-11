Тренер по волейболу побил воспитанника в ЗКО

Районный суд № 2 Акжайыкского района вынес приговор тренеру по волейболу, который применил силу к несовершеннолетнему воспитаннику. Мужчину судили по статье за умышленное причинение легкого вреда здоровью подростка.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, конфликт между наставником и учеником вспыхнул из-за отказа последнего ехать на соревнования. Услышав ответ школьника, тренер разозлился и перешел к рукоприкладству: он дважды ударил подростка рукой по лицу, а затем пнул ногой в грудь.

От ударов ребенок отлетел назад и ударился головой о стену. Придя домой, мальчик пожаловался родителям на сильные боли в теле, после чего семье пришлось обратиться к медикам.

Изучив материалы дела и доказательства, суд признал спортивного тренера виновным. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.