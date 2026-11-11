Экс-главу казахстанского футбольного клуба объявили в розыск

Бывшего президента ФК "Қызыл-Жар СҚ" Григория Лория объявили в межгосударственный розыск. Как сообщили в АФМ, его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 миллионов тенге. Расследованием дела занимается департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Финансовые махинации происходили на фоне масштабного государственного финансирования: только в 2023 году из местного бюджета на работу футбольного клуба выделили 1,7 миллиарда тенге.

- По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчетность, - рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что в официальных налоговых декларациях клуба систематически занижались реальные доходы сотрудников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

В АФМ обнародовали данные разыскиваемого: Григорий Лория родился 18 марта 1954 года, является гражданином Казахстана и уроженцем Грузии.