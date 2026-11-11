Стоит ли ждать суровых морозов? Опубликован прогноз на зиму в ЗКО

Синоптики "Казгидромета" представили сезонный прогноз погоды на холодное полугодие - с ноября 2026 года по март 2027 года. По предварительным данным, предстоящая зима в Казахстане ожидается относительно тёплой, однако жителям Западно-Казахстанской области стоит быть готовыми к перепадам температуры, осадкам, гололёду и туманам.

В целом ноябрь 2026 года прогнозируется теплее обычного: температура воздуха по стране будет выше климатической нормы примерно на 2 градуса. Месяц также ожидается преимущественно дождливым и снежным. На большей части страны возможны туманы, гололёд и сильный порывистый ветер, а в северных регионах - метели. Для Западно-Казахстанской области начало ноября будет сопровождаться постепенным похолоданием. В ночные часы температура может опускаться до 0…-7 градусов, днём ожидается от 0 до +5 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца погода станет более переменчивой. Температура будет часто меняться: в северной половине страны ночью ожидается от -13 до +5 градусов, днём - от -8 до +10 градусов. В южных регионах будет теплее. При этом в отдельных районах Казахстана возможны кратковременные морозы до -10…-18 градусов.

Что касается зимы, то декабрь также ожидается теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха по всей стране, в том числе и в Западно-Казахстанской области, прогнозируется выше нормы примерно на 2 градуса. При этом осадков в декабре может выпасть больше обычного в северной части Западно-Казахстанской области. Такая же ситуация прогнозируется в ряде северных и северо-восточных регионов страны.

В январе температурная картина изменится. На большей части Казахстана ожидается превышение климатической нормы на 1-2 градуса. Однако для Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют температуру в пределах обычных январских показателей. Больше нормы осадков ожидается в юго-западной части региона.

В феврале на большей части страны сохранится относительно тёплая погода: температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-3 градуса. В Западно-Казахстанской области количество осадков в целом прогнозируется около нормы.

В целом, несмотря на ожидания относительно тёплой зимы, синоптики предупреждают о возможных резких изменениях погоды. В течение холодного сезона вероятны так называемые "температурные качели" — чередование потеплений и похолоданий. Такие перепады могут приводить к образованию ледяной корки на снегу. Кроме того, в отдельных районах страны ожидаются метели, порывистый ветер, туманы и гололёд.

Таким образом, предстоящая зима в Западно-Казахстанской области, по предварительному прогнозу, не обещает быть экстремально холодной. Однако жителям региона стоит учитывать возможные перепады температуры и быть внимательными на дорогах в периоды гололёда и туманов.