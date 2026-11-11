ИИ, стартапы и технологии будущего: чем удивил Уральск на DIGITAL AQJAIQ 2026

10 ноября 2026 года в Уральске прошёл региональный форум DIGITAL AQJAIQ 2026, посвящённый цифровизации и развитию искусственного интеллекта. В рамках форума работала выставка, где отечественные IT-компании и стартапы представили свои цифровые разработки и решения на основе искусственного интеллекта. Для гостей организовали интерактивные зоны, выставку цифровых продуктов и аллею стартапов. Посетители могли познакомиться с новыми технологиями, узнать о возможностях отечественных разработчиков и увидеть, как цифровые решения уже применяются в разных сферах.

Одним из важных событий стал конкурс AI West Battle, направленный на поддержку региональных стартапов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Его участники получили возможность представить свои проекты, продемонстрировать перспективные разработки и привлечь внимание потенциальных инвесторов, венчурных фондов и представителей бизнеса. Также для них провели практический мастер-класс Vibe Coding Workshop. На занятии показали, как с помощью ИИ-помощников можно создавать программы и цифровые продукты, не углубляясь в сложный программный код.

В деловую программу форума вошли несколько пленарных сессий.

На сессии "DIGITAL GOVERNANCE & PROJECTS: Aqjaiyq 2026 - цифровое управление и развитие региональных проектов" обсудили применение цифровых инструментов для контроля за реализацией инвестиционных проектов. Особое внимание уделили своевременному и качественному строительству социальных объектов, выявлению проблем на ранних этапах и поиску оперативных решений.

Тема цифровой трансформации городов и регионов стала главной на сессии "INDUSTRY 5.0: Digital Aqjaiyq". Представители государственных органов и IT-бизнеса обсудили перспективы цифровизации Западно-Казахстанской области, внедрение искусственного интеллекта в государственное управление и развитие региональных IT-проектов.

Ещё одно пленарное заседание было посвящено вопросам цифровой экономики и экологической безопасности. Участники рассмотрели проекты "зелёной цифровизации", в том числе в нефтегазовой отрасли, развитие цифрового тенге и цифровую трансформацию малого бизнеса. Также обсудили подготовку IT-специалистов, развитие человеческого капитала и возможности международного технопарка Astana Hub.

В рамках официальной части форума состоялась церемония награждения от имени акима области. Отметили специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие IT-сферы и цифровизацию региона.

Завершился форум праздничной концертной программой для участников и гостей мероприятия.