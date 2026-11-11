Лекарства подорожали на 20%? Минздрав опроверг данные Бюро нацстатистики

В ведомстве считают, что исследование Бюро имеет ряд ключевых особенностей, которые не позволяют ему объективно отражать ситуацию на всем рынке.

В Министерстве здравоохранения Казахстана официально заявили о несогласии с информацией Бюро национальной статистики, которое зафиксировало годовой рост цен на лекарства более чем на 20%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что исследование Бюро имеет ряд ключевых особенностей, которые не позволяют ему объективно отражать ситуацию на всем рынке.

- Анализ БНС сформирован на основе ограниченной выборки из 33 наименований (преимущественно безрецептурной группы) и не учитывает такие определяющие параметры, как дозировка, концентрация, форма выпуска и фасовка. В связи с этим агрегированный показатель БНС не отражает исчерпывающую структуру рынка и не может служить единственной основой для оценки общей ценовой доступности медикаментов, - пояснили в министерстве.

В качестве альтернативы ведомство опирается на данные Цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров, которая обеспечивает полный охват номенклатуры и фиксирует реальные сделки в аптеках и медицинских организациях.